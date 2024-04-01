Военный из Тернополя, потерявший на войне обе ноги, забрал жену и сына из роддома (фото)

Любомир потерял обе ноги во время артобстрела в феврале 2023 года.

Военнослужащий из Тернополя Любомир Перожак, потерявший на войне обе ноги, забрал новорожденного сына и жену из роддома.

Об этом пишет "Суспільне".

Боец рассказал, что сын родился с весом в 3 килограмма 100 граммов и ростом 50 сантиметров.

"Это мой второй сын. Я счастлив, эмоции переполняют. Мы с женой решили назвать сына Артемием. Выбрали именно его, потому что оно символизирует мужество и силу", – говорит Любомир.

Старшему сыну семьи Перожак Андрею сейчас 2,5 года.

Любомир Перожак защищал Украину во время АТО. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, снова встал на защиту Родины. Потерял обе ноги во время артобстрела в феврале 2023 года под Масютовкой Купянского района. Сейчас он передвигается на костылях и ожидает протезирования второй ноги.

Сейчас боец уже освоил один протез и ожидает протезирования второй ноги. / Фото: Суспільне

Поздравить Любомира и его супругу Юлию с рождением второго сына пришел заместитель командира 83-го батальона Максим Луковский. Он вручил бойцу орден "За мужество" третьей степени.

Любомир Перожак награжден орденом "За мужество" третьей степени / Фото: Суспільне

"Награда не вернет военнослужащему здоровье, жизнь и ноги. Но я благодарен, что командир приехал, поздравил. Я рад, счастлив и благодарю командира, с которым мы бок о бок с 2014 года. И с 2022 года мы так же стали бок о бок защищать Украину, вдохновлять украинцев на победу. Будем идти вместе к победе" — говорит Любомир Перожак.