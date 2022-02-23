Военный комиссар ответил, могут ли призванных резервистов отправить на фронт

Военный комиссар ответил, могут ли призванных резервистов отправить на фронт

Резервисты должны прибыть в свои воинские части.

Призванные в воинские части резервисты могут быть отправлены на фронт, где будут выполнять боевые задания для защиты Украины от страны-агрессора. В то же время потребности в общей мобилизации нет.

Об этом рассказал военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов на брифинге.

По его словам, резервисты прибывают в свои воинские части, которые получают боевые задания на том или ином направлении. Соответственно, если будет предусмотрено выполнение этой задачи, они будут участвовать в ее выполнении.

"Они прибывают в свои части, которые получают соответствующие задачи. Если будет предусмотрено выполнение воинской частью задач боевых на том или ином направлении, они обычно будут участвовать", — сказал Максимов.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.

Как сообщалось, 23 февраля в Украине стартовал призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

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