Михаил Драпатый и Джузеппе Кофе Драгоне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Дополнено новыми материалами

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий провел первый разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Стороны обсудили фронтовую ситуацию, приоритетные потребности армии и подготовку к историческому визиту представителей Альянса.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, цитируя заявление Драпатого.

Реклама

Главком проинформировал, что 21 августа впервые пообщался с Драгоном.

Реклама

«Поблагодарил за личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Альянса. Адмирал трижды был у нас, видел ситуацию на месте, и это ощущается в разговоре», — отметил Драпатый.

Он проинформировал адмирала о ситуации на фронте и определенных украинской стороной приоритетах, среди которых дальнобойные удары, гибкая тактика действий пехоты и роботизация передовой.

Отдельное внимание во время разговора главком ВСУ уделил противовоздушной обороне, назвав защиту украинского неба своим приоритетом.

«В октябре ожидаем Военный комитет НАТО в Украине. В последний раз такой визит был восемь лет назад», — сообщил он.

Реклама

По словам Драпатого, Украина не только получает помощь от союзников, но и делится уникальным боевым опытом, которого пока нет у других стран, и способствует укреплению безопасности всего Альянса.

«Спасибо союзникам. Мы делаем общее дело», — резюмировал главком ВСУ.

Напомним, ранее Драгоне сообщил, что во время разговора с Драпатым подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Альянса. Следует отметить, что после смены украинского военного руководства в НАТО уже заявляли, что назначение Драпатого не повлияет на военное сотрудничество Альянса с Украиной.

Новости партнеров

Новости партнеров