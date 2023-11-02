Военный, которого жестоко избили в Одесской области, умер в больнице

В четверг, 2 ноября, в больнице скончался военный, жестоко избитый в Черноморске Одесской области.

О его смерти сообщила супруга Олеся Куприч в Facebook.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", — написала она.

Напомним, избиение военного Юрия Куприча попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как один мужчина подошел и ударил военного кулаком в лицо, после чего упал. К нападающему подошли еще трое мужчин, и они вчетвером наклонились над потерпевшим и несколько раз ударили в область головы.

В результате военный получил серьезные травмы и попал в больницу с переломом шеи и отеком мозга, где был подключен к аппарату искусственного дыхания.

В областном управлении Нацполиции рассказали, что правоохранители уже установили личности злоумышленников и открыли уголовное производство по статье хулиганство (ч. 2 ст. 296 УК).

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