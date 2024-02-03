Военный, который "раздавал повестки" уклонистам в Варшаве: "Я не оставлю их в покое"

Военный Павел Якимчук во время реабилитации в Польше решил посмеяться над незаконно выехавшими уклонистами и записал видео, где он якобы раздает повестки в Варшаве. Защитник приехал на реабилитацию после тяжелого ранения под Херсоном.

В эксклюзивном комментарии ТСН он рассказал о мотивах своего поступка.

Видео имело охват более 70 млн просмотров. Подавляющее большинство – в Российской Федерации. 12 млн просмотров было по украинским телеграм-каналам.

"Позиция, с которой я делал это видео – посмеяться, скорее всего, с тех, кто убежал из Украины, заплатив при этом огромные средства. Чтобы они не думали, что выехав в Европу они могут ходить и чувствовать себя безопасно... Я что-то придумаю, я не оставлю их в покое, буду всячески их подстегивать", – заметил боец.

Напомним, сетью разлетелось видео, на котором военный просит украинца покинуть территорию Польши и прибыть в ТЦК и СП в Украине.

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