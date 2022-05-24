Военный мобильный госпиталь, спасающий жизнь бойцов на востоке, получил гуманитарный груз

Военный мобильный госпиталь, спасающий жизнь бойцов на востоке, получил гуманитарный груз

Военный мобильный госпиталь, оказывающий помощь военнослужащим на Восточном направлении, получил гуманитарный груз.

Груз состоял из лекарств, дезинфицирующих растворов, перевязочных материалов, медицинских расходников, средств для временной остановки кровотечения, пищевых продуктов, спальных мешков и карематов.

Об этом сообщил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Эта помощь позволит медицинскому персоналу поддерживать высокую эффективность лечения, а также обеспечить в военном госпитале комфортное пребывание защитников, получивших ранения в результате российской агрессии", — подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, сегодня очень важно оказывать поддержку военным медикам в благородном деле спасения человеческих жизней.

"Этот мобильный госпиталь предназначен для оказания пациентам первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи, а также стабилизации, временной госпитализации нетранспортабельных больных, их лечению и подготовке к эвакуации в лечебные учреждения высшего уровня", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

К слову, это не первый случай предоставления помощи военному медицинскому учреждению. В него неоднократно поступали современное медицинское оборудование, медицинская мебель, медикализованные кровати, специализированные матрасы, одежда для медицинского персонала, средства гигиены и т.д.

По словам Наева, уже в ближайшее время гуманитарный груз медицинского назначения поступит в медицинские учреждения, расположенные на запорожском направлении.

Напомним, украинские военные передали более восьми тонн гуманитарной помощи детям и их внутриперемещенным семьям в Днепропетровской области. Это продукты, игрушки, подгузники, средства гигиены, а также корм для домашних любимцев.

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