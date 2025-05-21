- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
Военный на Тернопольщине «продавал» непригодность к службе за рекордную сумму
Военнослужащий продавал справки о непригодности за $25 000, обещая использовать связи в ТЦК
В Тернопольской области задержали военнослужащего, который пытался наладить схему продажи фальшивых документов о непригодности к военной службе.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В конце 2024 года военнослужащий, используя, по его словам, личные связи в одном из территориальных центров комплектования, предложил «клиенту» оформление справки о непригодности к военной службе с последующим исключением с воинского учета. Стоимость таких «услуг» он оценил в $25 000: $20 000 авансом и $5 000 после получения всех документов. В случае отказа военный угрожал, наоборот, ускорить мобилизацию.
Злоумышленника задержали сразу после передачи второй части взятки. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Винницкой области учительница географии переправляла мужчин за границу.