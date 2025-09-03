Военный нашел в пачке чипсов кости и оказался в больнице: что ответил производитель (фото)

Чипсы с костями

Военный Дмитрий Курилович с позывным «Дронго» был госпитализирован после того, как поел чипсов Lay’s. В пачке, которую он приобрел, кроме чипсов, он обнаружил что-то похожее на кости. В ответ на его жалобу в компании PepsiCo предложили получить взамен другую пачку своей продукции.

Об этом случае ветеран войны и председатель ОО «Дронго — Плечо Воину» сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, злосчастную пачку чипсов он приобрел на АЗС по дороге из Западной Украины, где забирал авто для собратьев на фронте.

«В чипсах я нашел кости. Через несколько часов после того, как поел, мне стало очень плохо. Вызвали скорую помощь. На следующий день опять скорая, уколы, капельницы. Руки все синие от уколов. Я реально чуть не умер», — написал он, опубликовав фото содержимого пачки.

Обратившись с претензией к производителю, Дмитрий Курилович получил ответ компании PepsiCo, который его возмутил.

Скрин этого документа он также опубликовал.

В ответе говорится, что «в упаковке были обнаружены посторонние предметы, вероятно, не связанные с производственным процессом». Также компания PepsiCo предложила получить «аналогичный продукт на замену претензионного образца».

«То есть международная корпорация, которая зарабатывает миллионы на украинцах, прямо говорит нам: „Ваше здоровье нас не интересует. Не нравится — купите другую пачку“. А теперь представьте, что такое случится с ребенком или нашим военным на фронте, где нет возможности сразу вызвать врача. Это уже не просто пренебрежение. Это — реальная угроза жизни людей», — написал военный.

Представители бренда Lay’s Ukraine в комментарии к этому сообщению заявили, что провели «тщательную проверку всех этапов производства, включая анализ видеозаписей производственного процесса данного продукта».

«Результаты подтвердили, что производство организовано способом, исключающим попадание посторонних предметов в упаковку с продуктом», — говорится в комментарии.

Напомним, ранее произошло массовое отравление в одном из ресторанов в центральной части Львова. Пострадавших госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, повышенную температуру тела.