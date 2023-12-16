Военный назвал "подружками" отдельных мужчин: о ком идет речь

Сообщение о мужчинах, которые должны либо быть в Силах обороны, либо работать на "оборонку", вызвало бешеную реакцию в соцсети.

Политтехнолог и ученый Петр Охотин, во время полномасштабного вторжения РФ записавшийся в Тероборону Киева и теперь служащий в Силах обороны, считает "неполноценными" мужчинами тех, кто не был мобилизован и не работает в оборонной сфере.

Об этом он написал в пятницу, 15 декабря, на своей странице в Facebook.

"Мужчина, который не работает на оборонку и не находится в Силах обороны, — подружка", — заявил Охотин, вызвав шквал комментариев под своим сообщением.

Во многих комментариях пользователи соцсети не согласны с таким категоричным утверждением. В частности, автору сообщения приводят пример вполне мужских профессий, не связанных с оборонной сферой, но без которых жизнь в украинских городах и селах могла бы остановиться.

В комментариях пишут:

“Не ожидала от тебя такого упрощения. Я знаю настоящих мужчин, работающих в роддоме и в институте рака. Могу привести другие примеры”;

"Я знаю гражданских, которые в прифронтовых зонах постоянно работают под обстрелами и знаю "военных", которые два года сидят в тылу и к фронту даже близко не приближались";

"А не может человек, находясь не в Силах обороны, приносить пользы для обороны больше, чем те, что военные, но по факту пригрели себе в тылах теплые места, и по факту протирают штаны, и мутятся на схемах и взятках, как например куча военнокомов?”.

Особенно это сообщение задело тех мужчин, которые работают в критической инфраструктуре.

“Выдали свой пост, оскорбительный для большого количества мужчин, которых просто невозможно заменить женщинами, без работы которых наступит коллапс в тылу, на прифронтовых территориях, потому что не будет ни связи, ни воды, ни газа, ни электричества, ни чего пожрать, ни еще многого... У меня коллеги, из Укртелекома погибли в позапрошлом году, взорвавшись на мине, в том самом месте, где к ним ездило наше подразделение по работе. Но нам повезло, а им нет, к сожалению. Пятеро моих коллег по предприятию были ранены на Харьковщине, от прилета бомбы с самолета, слава богу все выжили. Все мои "подружки", включая и меня, имеем стильные украшения в виде бронежилетов и шлемов, чтобы во время работы выглядеть красиво, потому что иногда (лично я был за 800 метров) бываем в прямой видимости ценителей красоты”, — написал один из таких работников .

Петру Охотину пришлось в комментариях уточнять, что он имел в виду под словом "оборонка". “Критическую инфраструктуру я отнес к “работающему на оборонку”. Врачи сразу были поставлены на учет. И эта профессия выпадает из ряда других. Пост – реакция на побег от мобилизации и ожидания волшебника на голубом вертолете”, — пояснил он.

Однако, по мнению многих пользователей соцсети, этим сообщением Петр Охотин слишком перегибает палку. Комментаторы обращают внимание на следующее:

“Обесценение и унижение – очень тупые и совершенно не эффективные инструменты мотивации мобилизации в ряды ВСУ. Разве что вам просто хотелось кого-то унизить и обесценить, тогда вам это удалось на 1000%;

“Что-то похоже на понятие в зоне... там было разделение на братву, мужиков и подружек".

Напомним, нардепка из комитета Нацбезопасности Марьяна Безугла снова попала в скандал, предложив уравнять мужчин и женщин во время мобилизации.

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