Военный назвал цель россиян в следующем году: какой город под угрозой

Уже в 2026-м начнется битва за Славянск Донецкой области. Это неотвратимо.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник в комментарии Радио Свобода «Донбасс Реалии».

«Это все неотвратимые вещи в следующем году. Будет битва за Славянск, уже начинается битва за Краматорск. Вопрос лишь в том, какие уроки мы извлечем из войны 2025-го и как мы будем воевать в 2026 году», — подчеркнул военный.

По его словам, оккупационные войска продолжат наступление на Славянск. У Москвы есть стратегическое и политическое видение, что Донбасс должен быть увлечен. Сражение за неоккупированные города россиянам не дастся просто. Впрочем, успех Украины будет зависеть от многих факторов, подчеркнул Николай Мельник.

«В Славянске можно воевать достаточно долго, в Краматорске можно воевать достаточно долго. Вопрос лишь в том, как мы будем это реализовывать, какими силами и средствами. Это комплекс мероприятий: и построение фортификационных сооружений, и хорошая работа мобилизационной машины, и надлежащая работа военно-промышленного комплекса, и работа над ошибками наших отцов-команди.

Военный рассказал, что во время наступления на Северск россияне используют стандартную тактику, применявшуюся под Покровском. Ее они будут применять и в боях и за любой другой населенный пункт.

«Когда россияне поняли, что в Покровско-Мирноградскую агломерацию достаточно сложно зайти из-за высоты, они начали брать наши логистические пути под огонь и сделали ситуацию, по которой фактически мы оказались сначала в логистическом окружении, а затем в фактическом», — пояснил он.

Напомним, аналитики спрогнозировали, когда РФ сможет полностью захватить Донбасс. По их данным, темпы наступления оккупационных войск свидетельствуют, что скорый захват всей маловероятно. Российские войска пытаются сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, но продвигаются очень медленно.