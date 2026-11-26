Суд вынес приговор военному

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Военный с заболеваниями позвоночника заявил командиру, что физически не может выполнить боевое задание, но от его выполнения не отказывается. Через две недели ВВК признала мужчину ограниченно годной к военной службе. Однако медицинские документы, предварительные обращения за помощью и показания собратьев не убедили суд: военнослужащего, воспитывающего двоих несовершеннолетних детей, приговорили к пяти годам лишения свободы за неповиновение.

Соответствующее дело рассмотрел Заводской районный суд города Запорожья, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Обстоятельства дела

Мужчина проходил военную службу по мобилизации в должности старшего стрелка-оператора механизированного отделения.

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31 октября 2023 во время построения командир роты объявил боевое распоряжение по замене личного состава на позициях в Запорожской области и продолжение ведения оборонного боя.

Трое военнослужащих, среди которых был обвинен, заявили о невозможности выполнить задание из-за состояния здоровья.

В суде мужчина вины не признал. Он пояснил, что до этого был вовлечен в охрану боевой техники и неоднократно сообщал командование о необходимости лечения.

По его словам, для выхода на боевые позиции необходимо было преодолеть пешком 5–8 километров со снаряжением около 40 килограммов. Из-за проблем с позвоночником и онемением конечностей он не мог выдержать такой физической нагрузки.

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Военный также утверждал, что процедуру фиксации невыполнения боевого распоряжения подготовили заранее. В частности, еще до объявления приказа он якобы увидел документ, в котором против его фамилии уже стояла отметка «отказник».

По словам обвиняемого, после осмотра медик направил его на госпитализацию, однако вместо этого мужчину отвезли в ГБР.

Заболевание позвоночника, инвалидность и заключение ВВК

В ходе судебного разбирательства были исследованы медицинские документы, подтверждающие, что военнослужащий имел проблемы со здоровьем еще до объявления боевого распоряжения.

В мае 2023 года ему диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника и болевой синдром, освободив от физических нагрузок на десять дней. В августе компьютерная томография выявила признаки остеохондроза и грыжа Шморля. В сентябре мужчина снова обращался за медицинской помощью.

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Кроме того, в делах содержалась справка Пенсионного фонда от 2019 года о получении мужем пенсии как лицом с инвалидностью III группы.

15 ноября 2023 года, через две недели после невыполнения боевого распоряжения, ВЛК признала военнослужащего ограниченно пригодным. В частности, он был признан непригодным к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе и морской пехоте, но пригодным к службе в ТЦК и СП, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Что рассказали командир и собратья

Допрошенный в суде командир подтвердил, что военнослужащий ранее жаловался на здоровье и направлялся на лечение. Он также отметил, что до этого случая мужчина никогда не отказывался от выполнения задач, а в течение двух предыдущих месяцев не привлекался к выполнению боевых задач на позициях.

В то же время, по словам командира, во время оглашения приказа военный внешне выглядел здоровым и не озвучил конкретные жалобы.

Один из собратьев обвиняемого рассказал, что мужчина неоднократно просил предоставить ему возможность пройти лечение, однако командование не реагировало на его обращение.

По словам свидетеля, военнослужащий был готов выполнять боевые задания после лечения. Он также утверждал, что после оглашения приказа медики записали жалобы военных, не проведя полноценного осмотра.

Несколько свидетелей подтвердили, что во время оглашения боевого распоряжения проводилась видеосъемка. Один из них отметил, что соответствующая запись не была приобщена к материалам дела.

Почему суд признал военного виновным

Суд установил, что мужчина прямо не отказывался от исполнения боевого распоряжения, а заявил о невозможности его исполнения из-за состояния здоровья.

Однако суд обратил внимание на то, что военнослужащий не имел видимых признаков травмирования, не назвал командиру конкретных жалоб, а осмотревший его в тот день врач не сделал вывода о невозможности выполнения боевого задания.

При этом в медицинской справке от 31 октября 2023 были зафиксированы жалобы мужчины на боль в спине, онемение конечностей, частые головные боли, звон в ушах и боль в суставах.

Суд также отметил, что накануне объявления боевого распоряжения военнослужащий не обращался с заявлениями о неудовлетворительном состоянии здоровья и направлении на лечение.

По убеждению суда, ссылка мужчины на невозможность выполнить конкретную боевую задачу по состоянию здоровья не была достаточно подтверждена доказательствами, а его поведение свидетельствовало об умысле невыполнения приказа.

Не убедили суд и предоставленные защитой аудиозаписи разговоров, которые, по мнению обвиняемого, должны были подтвердить спланированность его уголовного преследования. Суд отметил, что у него не было возможности достоверно идентифицировать голоса участников этих разговоров.

Что решил суд

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не был судим, положительно характеризовался по месту работы и военной службы, имеет двоих несовершеннолетних детей. Согласно материалам дела, дети проживают вместе с отцом без матери.

В то же время обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил. Оснований для назначения более мягкого наказания или освобождения от его отбывания с испытанием также не видел.

В результате рассмотрения дела №332/7108/23 военнослужащего признали виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины (неповиновение, совершенное в условиях военного положения) и назначили пять лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчине оставили меру пресечения в виде залога.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Раньше мы писали о том, как мобилизованный отказался выполнить приказ командира и идти на боевую позицию: его строго наказали.

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