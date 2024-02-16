Военный о позиции "Зенит" в Авдеевке: "Приоритетом является сохранение жизней бойцов"

Начиная с 2014 года она была в непосредственной близости на линии столкновения.

Позиция "Зенит" в Авдеевке вошла в историю. С 2014 года она находилась в непосредственной близости с линией столкновения.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

"Прежде всего скажу, что позиция "Зенит" вошла в историю. Начиная с 2014-го года она была в непосредственной близости на линии столкновения, начиная с первых фактически дней и месяцев российского вторжения в Украину. На ней защитники и защитницы Украины продемонстрировали бесчисленное количество проявлений героизма.И только полномасштабное вторжение, только многомесячное давление огромного российского нашествия, в разы превышающее численность украинских подразделений на этом направлении, огромное преимущество в артиллерии и авиации, заставили принять решение об отводе личного состава с этой позиции на южном фланге Авдеевки”, — пояснил Дмитрий Лиховой.

По его словам, украинские военные держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

"Приоритетом является сохранение жизней бойцов. И на других угрожающих направлениях потребности также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и дальше уничтожать российских оккупантов и удерживать город Авдеевка", — подчеркнул Лиховой.

Напомним, что подразделения ВСУ вышли с позиции на окраине Авдеевки.

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