Военный о ротациях и демобилизации: "Вряд ли можно набрать еще две такие армии, которые есть"

Речь пока не идет о демобилизации, хотя эта норма в законопроекте тоже была, пока ее не исключили. Начальник штаба батальона УБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Рустам с позывным "Джин" относится к этому положительно.

Об этом он сказал в интервью "ЦЕНЗОР.НЕТ".

"Будем откровенны: если мы сейчас демобилизуем людей, умеющих воевать, то зашедшие ничего не сделают", — утверждает он.

Людям нужно говорить правду

По его словам, поэтапно сделать это тоже не удастся. Вряд ли можно набрать еще две такие армии, которые есть.

"Зачем создавать иллюзию для людей, которые и так в пограничном состоянии? Надо честно сказать: "Да, ребята, придется дотерпеть до конца. Вот так вышло. Извините!". Пообещать какие-то льготы, обеспечить ротации и дать возможность отдыхать. Это правильно. Вот как сейчас передать новым тот бесценный опыт, который есть у военных?", – говорит военный.

Здесь дело даже не в том, продолжает ли он, чтобы дать знания. Можно научить человека перемещаться, рассказать и показать, что и как он должен делать. Это нужно.

"Но пока она некоторое время не просидела на позициях, когда со всех сторон летит и сыпется, когда рядом маневрирует противник, пока свое не перебоялась и не научилась контролировать адреналин, ничего не будет. Я помню совсем не обученное ТРО в начале вторжения и через три месяца после боев. Это совсем другие люди!", — подчеркнул "Джин".

Они уже понимали, что опасно, что делать, к каким действиям может прибегнуть противник.

"Это уже такая "зубастая" пехота, которую не так просто выбить с позиции. Да, они не столь подготовлены, чтобы проводить зачистки городов, но стоять на позициях точно смогут. Есть такой термин — обстреляны. Я об этом и говорю: как бы мы не учили людей, им нужно пройти на войне определенный путь", – резюмировал Рустам.

Напомним, Кабмин продлил действие бронирования от мобилизации еще на месяц.

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