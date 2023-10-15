Военный обозреватель назвал единственное преимущество россиян в войне

Россияне не меняют тактику ведения боевых действий, да и с обучением на собственных ошибках дела плохи.

Российская армия не использует знания, полученные в войне против Украины. ВС РФ, как цельная военная структура, не учится. И полномасштабная война в Украине в течение 2022 и 2023 годов это ярко продемонстрировала.

Об этом в своей колонке для OBOZREVATEL написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Армия РФ не изучает собственный опыт

Как отмечает Коваленко, уже уничтожено большинство оккупантов, которые заходили на территорию Украины 24 февраля 2022 г. Речь идет о передовых подразделениях, представлявших элиту из состава ВДВ, морской пехоты и т.д.

"В составе этих подразделений были военнослужащие, которые имели не только многолетний опыт службы, но и боевых действий в Грузии, Чечне, Сирии и многих других горячих точек. Большинство этих кафиров ныне уничтожены", – отметил Коваленко.

Сейчас на фронте, акцентирует обозреватель, жуткая "сборная солянка" из регулярных войск и разного рода предоставленных им подразделений типа "Шторм-Z", БАРС, территориальных войск и мобилизованных.

"А теперь вопрос: можно ли среднестатистического зека со "Шторм-Z" сравнить с элитным десантником, у которого за плечами 5-10 лет службы в войсках и участия в боевых действиях. Да, попав в зону боевых действий и каким-то образом выжив в первые две недели, такой зек начнет постепенно приобретать новые навыки, но их уровень будет все равно гораздо хуже уровня десантника с многолетним опытом", – отмечает военный эксперт.

С офицерским составом тоже самое. В 2022 году российские оккупационные войска понесли невосполнимые потери в офицерском составе, а это тоже годы обучения и подготовки.

"Компенсировать такие потери по щелчку пальцев невозможно, а забрасываемые сразу после вуза "желторотики" не имеют даже базового опыта командования подразделением", – говорит Коваленко.

Тактика россиян не меняется

Что касается тактики ведения боевых действий, враг не применяет ничего нового. Об этом свидетельствует нападение на Украину в феврале 2022 года, форсирование Северского Донца, штурм Угледара и множество других примеров.

"Кто-то может парировать обороной российских войск в Запорожской области: мол, там настолько качественно построена фортификация, что Силам обороны Украины очень сложно ее прорвать. Да, это абсолютная правда, но это не изобретение российского командования, не проявление тактического гения по опыту боев 2022-2023 – нет! Это классическая оборона в три линии с гипертрофированным минированием полосы обеспечения и тотальным наполнением каждого укрепрайона человеческим ресурсом", – отметил обозреватель.

Он также вспомнил тезис одного из западных изданий о том, что российские войска успешно используют эластичную оборону. Это попало и в украинское инфополе. В этом контексте говорится, что "россияне учатся".

"Но это сюрреализм. Во-первых, зачем какая-то "эластичная оборона", если еще с конца позапрошлого века в "военной науке" применяется термин "маневренная оборона"? Во-вторых, россияне и не используют эту тактику. Они действуют предельно неуклюже и однообразно, стараясь всеми возможными способами удержаться за позицию – ценой колоссальных потерь. Когда кафиры позицию теряют, то разворачивают волнообразные контратаки в попытке отразить ее – до тех пор, пока у них не заканчиваются люди", – говорит Коваленко.

Так недавно было в районе Клещеевки, Андреевки, так происходило у Роботино, Урожайного, Старомайорского и продолжает происходить по ряду других локаций. Никаких новых гениальных решений. Эту тактику мы видим, видели и будем видеть дальше.

Улучшения в технике не обусловлены войной в Украине

При этом он признает, что улучшение российской военной техники нельзя игнорировать. Можно вспомнить боеприпас "Ланцет-3М", БТР-82А и тому подобное. Однако совершенствование той или иной номенклатуры российской техники осуществляется не столько по опыту боевых действий, сколько по мере реализации забытых проектов, которые должны были повысить показатели и выживание этих образцов, но так и не были реализованы по ряду причин.

"Война заставила россиян это сделать, но никак не научила чему-либо, поскольку эти знания уже были на бумаге, на чертежах – до начала полномасштабного вторжения", – объясняет он.

Коваленко констатировал: на сегодняшний день нет ни одного примера того, что россияне смогли бы научиться на войне в Украине настолько, что это позволило бы провести успешное наступление с целью захвата Харькова или Херсона. Или Запорожье, Одессу, Киев 2.0.

"Как такого повышения качества русской армии с учетом опыта войны в Украине не наблюдается, а как раз наоборот. Высокие показатели потерь приводят к ухудшению качественного показателя личного состава", – утверждает Коваленко.

Российские оккупационные войска не изменяют подход к ведению наступательных операций, а оборона у них прописана по классическим советским книгам по военной науке. Учеба личного состава значительно отстает от того уровня, который был в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее Коваленко предположил, что россияне постараются захватить Авдеевку до конца года, чтобы подарить Путину на Новый год какую-то "эпическую победу". Он не исключает, что в Авдеевке кафиры попытаются реализовать "бахмутский сценарий".

Основное и единственное преимущество армии РФ – это количество, но никак не качество.

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