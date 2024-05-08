Военный обозреватель оценил ситуацию на Купянском и Лиманском направлениях

Вероятно, в ближайшее время нас ожидает "падение" Синьковки.

Ситуация на Купянском направлении имеет все шансы в ближайшее время резко обостриться. Что касается Лиманского – враг упорно пытается полностью вытеснить наши войска западнее реки Черный Жеребец и выйти к реке Северский Донец на максимально широком отрезке.

Об этом написал военный обозреватель Константин Машовец.

Что происходит на Купянском и Лиманском направлениях

Противник продолжает наступательные действия с целью выхода к барьерному рубежу по реке Оскол на участке между Купянском и Боровой. В частности, оккупанты продолжают медленно продвигаться северо-восточнее и северо-западнее Синьковки.

"Насколько я понимаю, им удалось в течение нескольких крайних суток продвинуться в лесу севернее села и взять под контроль ту его часть, которая лежит восточнее железной дороги", – отметил Машовец.

Также он отмечает, что российские войска, по всей видимости, полностью заняли Кисловку и Котляровку. Также они продвинулись западнее, к югу от железной дороги.

"В то же время попытки противника атаковать в районе села Табаевка привели к продвижению противника только на пару позиций отделения", – подчеркнул обозреватель.

В целом ситуация на Купянском направлении, очевидно, имеет все шансы в ближайшее время резко обостриться. Как отмечает Машовец, противник:

продолжает интенсивные атакующие и штурмовые действия в полосе между железной дорогой и автодорогой Купянск – Сватово, постепенно продвигаясь в сторону Степной Новоселовки;

нарастил усилия по направлению Синьковка – Петропавловка, перегруппировав туда опытные войска.

Похоже, добавляет обозреватель, армии РФ удается постепенно оттеснять наши войска по выбранным направлениям и участкам. Причем командование УВ "Запад", вероятно, еще не задействовало те силы, которые рассчитывает ввести после "прорыва" обороны ВСУ, которого оно ожидает.

"Пока ВСУ не могут помешать развитию наступления противника на Купянском направлении, которое получило стабильную перспективу на свое продолжение и даже развитие. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает "падение" Синьковки, интенсивные арьергардные бои ВСУ севернее восточной части Купянска, а также за Степную Новоселовку, Песчаное и Берестово", – констатировал Машовец.

По словам военного обозревателя, северо-восточнее села Невское противнику удалось отбить один взводный опорный пункт и несколько позиций отделения. Его аналогичные попытки юго-восточнее села Новосадово закончились неудачей. Введенные в бой недавно дополнительные подразделения противника к югу от села Диброва и к северо-западу от него после первых своих небольших успехов сейчас ведут напрасные атаки, не имея продвижения на этом участке.

Очевидно, что противник на Лиманском направлении упорно пытается полностью вытеснить наши войска западнее реки Черный Жеребец и выйти на северном фасе Северского выступа к реке Северский Донец на максимально широком отрезке. Он прилагает к этому значительные усилия.

"На данный момент, очевидно, противник немного перенес свои усилия к северу от направления на Терны и Ямполевку, пытаясь "срезать" северную часть нашего плацдарма (между Макеевкой и Тернами)", – считает специалист.

РФ наступает на Невское с северо-восточного направления (со стороны Площанки) и в сторону Новосадова с юго-восточного направления.

Ранее воины ВСУ рассказали о ситуации на передовой. Так, вблизи Тернов, на Лиманском направлении, нашим защитникам удалось оттеснить врага. Бойцы пытаются выбить россиян с господствующих высот и помешать работе вражеских беспилотников. Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады прикрывают побратимов с помощью иностранной прицепной гаубицы.

Читайте также: