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Военный обозреватель рассказал, благодаря чему враг сложно продвигается

Военный обозреватель рассказал, благодаря чему враг сложно продвигается

Как выглядит город Торецк Бахмутского района Донецкой области в декабре 2024 года / Фото: скриншот с видео

"Азов" заставляет врага атаковать в лобовую.

То, как "Азов" утилизирует врага на торецком направлении, вызывает настоящий восторг.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Они заставляют врага атаковать Торецка в лобовую, потому что держат ключевой для его обороны правый фланг.

"А в лобовую враг хоть и продвигается, но легко это не дается. И даже сложно не дается. А дается с максимально возможными для них потерями. Враг продвигается там исключительно из-за того, что реализует существенное преимущество в личном составе и артиллерии. Но фишка в потому, что согласно их планам, они сейчас уже давно должны формировать юго-западный фас охвата Константиновки, а не драться о стену обороны Торецкая", — говорится в сообщении.

"Четыре месяца длится оборона города, дольше длится только оборона Временного Яра, где также стоят настоящие украинские титаны!", — резюмировал военный обозреватель.

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