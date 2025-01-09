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Военный обозреватель рассказал, какая ситуация сложилась на Кураховском направлении

Военный обозреватель рассказал, какая ситуация сложилась на Кураховском направлении

Украинские военные пытаются сдерживать врага / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе Шевченко враг захватил саму деревню и двигается на Андреевку.

Кураховское (Константинопольское) направление: в районе Зеленовки и Янтарного не утихают жесткие бои.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

  • В районе карьера в Сухой балке не менее интенсивные бои.
  • И там, и там наши воины героически сдерживают кратно преобладающие силы оккупант.

"Но Сухую Балку, скорее всего, потеряем в ближайшее время, потому что там теперь совершенно невыгодное расположение", — говорится в сообщении.

В районе Шевченко враг захватил саму деревню и двигается на Андреевку.

"Командованием были сделаны определенные выводы, и теперь движение по этому участку для оккупанта — настоящий ад. Продвижение врага минимальное и с тенденцией на торможение", — резюмировал обозреватель.

Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.

Также военный эксперт Сергей Грабский рассказал, кто сейчас контролирует город в Донецкой области. По его словам, украинские Силы обороны остаются в административных пределах города Курахово, но сам населенный пункт практически под контролем российских оккупационных войск.

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