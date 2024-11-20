Военный обозреватель рассказал, какие населенные пункты оккупировал враг

Враг оккупировал Новоселидовку, Петровку (Покровское направление) и большую часть Берестков.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"Нашего контроля в Берестках не больше 20%", — заметил он.

сложная ситуация в Дальнем и Солнцовке;

начались бои за Елизаветовку и Ильинку (южнее Курахового).

"Из-за этого из остатков Екатериновки надо отходить как можно скорее", — считает военный обозреватель.

Также враг подходит из Богоявления в с. Веселый Гай, чтобы вынудить украинские силы уйти из Елизаветовки.

От Успеновки врага отделяет только река. Она достаточно узкая и неглубокая, поэтому ее форсирование – вопрос времени.

В самом Курахово, в восточной его части, враг продолжает находиться в школе.

"Причем логистика у них существует (очень слабая, но есть и здесь это главное), а соответственно мы почти не контролируем частные дома, которые находятся на самом краю города с востока", — отметил Мирошников.

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Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что "СВО" будет продолжаться "еще немного".

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