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Военный обозреватель рассказал о происходящем на Кураховском направлении

Военный обозреватель рассказал о происходящем на Кураховском направлении

Российские военные/росСМИ

Враг пытается двигаться вперед.

Стало известно, что происходит на Кураховском направлении.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам:

  • Враг дожимает весь мешок юго-восточнее Дального.
  • Все, что восточнее Успеновки, будет потеряно в ближайшее время.
  • От самого Дального оккупанты уже побежали в сторону южных окрестностей Курахово.
  • Из района севернее Берестки уже началось давление на Старые Терны.
  • В самом Курахово враг в лобовую дожимает восточную часть города.
  • Бои постепенно переносятся в многоэтажки.

Напомним, как в городе Часов Яр, так и в Курахово — стратегически важных населенных пунктах в Донецкой области, идут ожесточенные бои.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?

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