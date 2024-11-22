Военный обозреватель рассказал о происходящем на Кураховском направлении

Враг пытается двигаться вперед.
Стало известно, что происходит на Кураховском направлении.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам:
- Враг дожимает весь мешок юго-восточнее Дального.
- Все, что восточнее Успеновки, будет потеряно в ближайшее время.
- От самого Дального оккупанты уже побежали в сторону южных окрестностей Курахово.
- Из района севернее Берестки уже началось давление на Старые Терны.
- В самом Курахово враг в лобовую дожимает восточную часть города.
- Бои постепенно переносятся в многоэтажки.
Напомним, как в городе Часов Яр, так и в Курахово — стратегически важных населенных пунктах в Донецкой области, идут ожесточенные бои.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?
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