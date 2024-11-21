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Военный обозреватель рассказал об оккупации на Кураховском направлении

Военный обозреватель рассказал об оккупации на Кураховском направлении

Российские военные наступают на Кураховском направлении / Фото: Associated Press

В Солнцевке Берестках завершаются арьергардные бои.

Стало известно о ситуации на Кураховском направлении.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам:

  • Оккупированы Екатериновка и Дальнее.
  • Оккупирована почти вся восточная часть Курахового.
  • В Солнцевке Берестках завершаются арьергардные бои.
  • Также оккупант делает первые попытки форсировать р. Сухие Ели восточнее Успеновки.
  • Враг зашел в Раздольное, закрепился в крайних избах.
  • Селу Новый Комар – приготовиться, оно будет следующим после Раздольного.
  • Если оккупанты смогут еще и Новоселку захватить на противоположном фланге – Большой Новоселке будет несладко.

Напомним, как в городе Часов Яр, так и в Курахово — стратегически важных населенных пунктах в Донецкой области, идут ожесточенные бои.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?

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