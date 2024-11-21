Военный обозреватель рассказал об оккупации на Кураховском направлении

В Солнцевке Берестках завершаются арьергардные бои.
Стало известно о ситуации на Кураховском направлении.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам:
- Оккупированы Екатериновка и Дальнее.
- Оккупирована почти вся восточная часть Курахового.
- В Солнцевке Берестках завершаются арьергардные бои.
- Также оккупант делает первые попытки форсировать р. Сухие Ели восточнее Успеновки.
- Враг зашел в Раздольное, закрепился в крайних избах.
- Селу Новый Комар – приготовиться, оно будет следующим после Раздольного.
- Если оккупанты смогут еще и Новоселку захватить на противоположном фланге – Большой Новоселке будет несладко.
Напомним, как в городе Часов Яр, так и в Курахово — стратегически важных населенных пунктах в Донецкой области, идут ожесточенные бои.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?
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