Удары РФ по Украине: в СНБО сказали, что задумал враг

Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами", — отметил он.

Так что, вероятно, у врага идет подготовка к ударам.

Напомним, российская армия уже готова к массированной атаке по Украине и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

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