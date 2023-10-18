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Военный обозреватель сказал, как ВСУ могут использовать попытки россиян захватить Авдеевку

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Военный обозреватель сказал, как ВСУ могут использовать попытки россиян захватить Авдеевку

Как ВСУ могут использовать попытки врага захватить Авдеевку / Фото: ТСН.ua

Даже если врагу это удастся, ситуацию на фронте это поразительно не изменит.

Россияне не оставляют своих попыток захватить Авдеевку. Впрочем, ВСУ могут это использовать.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

На определенном участке ВС РФ ослабят давление

По словам эксперта, если бы россияне не пытались оцепить Авдеевку, они бы не начинали вообще. У них будет несколько волн, но не потому, что так спланировали свои боевые действия, а потому, что первую перебили ВСУ.

"Первая волна закончилась, поэтому будут другие волны. Удастся ли им привлечь туда большое количество туда сил и средств — только в том случае, если они где-то будут перемещать войска вдоль линии фронта, потому что у тыла у россиян каких-то серьезных резервов нет

Он добавляет, что тайно опрокидывать большое количество войск в 21 веке – это просто невозможно. Безусловно, они ослабят силы и средства. По мнению Гетьмана, туда может и будет направлено уже наше наступательное действие.

"Удастся им окружить Авдеевку и захватить... Это какое-то политическое желание, а не военное. Ведь даже, если это удастся, стратегически на ход войны или даже на восточный фронт существенного влияния это не будет иметь. Но они кладут туда тысячи жизней, тысячи единиц техники", – подытожил обозреватель.

Ранее речь шла о том, что захватчики готовятся к новым наступательным действиям вокруг Авдеевки. На это указывает, в частности, активизация обстрелов.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Шахтерском направлениях. Но штурмовые действия безрезультатны.

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Дата публикации
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