Военный обозреватель сказал, как ВСУ могут использовать попытки россиян захватить Авдеевку

Даже если врагу это удастся, ситуацию на фронте это поразительно не изменит.

Россияне не оставляют своих попыток захватить Авдеевку. Впрочем, ВСУ могут это использовать.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

На определенном участке ВС РФ ослабят давление

По словам эксперта, если бы россияне не пытались оцепить Авдеевку, они бы не начинали вообще. У них будет несколько волн, но не потому, что так спланировали свои боевые действия, а потому, что первую перебили ВСУ.

"Первая волна закончилась, поэтому будут другие волны. Удастся ли им привлечь туда большое количество туда сил и средств — только в том случае, если они где-то будут перемещать войска вдоль линии фронта, потому что у тыла у россиян каких-то серьезных резервов нет

Он добавляет, что тайно опрокидывать большое количество войск в 21 веке – это просто невозможно. Безусловно, они ослабят силы и средства. По мнению Гетьмана, туда может и будет направлено уже наше наступательное действие.

"Удастся им окружить Авдеевку и захватить... Это какое-то политическое желание, а не военное. Ведь даже, если это удастся, стратегически на ход войны или даже на восточный фронт существенного влияния это не будет иметь. Но они кладут туда тысячи жизней, тысячи единиц техники", – подытожил обозреватель.

Ранее речь шла о том, что захватчики готовятся к новым наступательным действиям вокруг Авдеевки. На это указывает, в частности, активизация обстрелов.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Шахтерском направлениях. Но штурмовые действия безрезультатны.

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