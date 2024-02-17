Военный объяснил, для чего нужна мобилизация полумиллиона человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал задачу вести оборонную войну. Для этого нужна мобилизация полумиллиона людей, возможно даже больше.

Об этом Богдан "ТАВР" Кротевич, начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов", рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Может, миллион, два миллиона (призвать – ред.), глядя на наши возможности. Какие возможности мы можем потянуть – нам уже нужно их готовить. Если сейчас мы не можем всех мобилизовать, мы должны поставить на военный учет и проводить курсы молодого бойца. Это как резервная армия – резерв первой, второй и третьей очереди", – сказал боец.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что закон о мобилизации должен быть справедливым для всех граждан Украины. Кроме того, все нормы законодательного акта должны все равно и понятно толковаться для всех.

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