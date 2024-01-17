Военный объяснил, как россиянам удается снова и снова штурмовать Авдеевку

Армия РФ продолжает снова и снова штурмовать Авдеевку. Чтобы мотивировать бойцов, нередко в ход идут наркотики, пытки и т.д.



Об этом в эфире телемарафона сказал офицер 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка, майор Сергей Цехоцкий.



"Наркотические средства, пропаганда, заградительные отряды их. Масса примеров. И пленные рассказывают о том, какие они пытки, издевательства делают над своими", — заметил он.

Ранее речь шла о том, что Владимир Путин в очередной раз приказал своему войску захватить Авдеевку. Это нужно ему на фоне волны недовольства среди граждан РФ из-за утраченных самолетов.

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