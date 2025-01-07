Военный объяснил, почему в ближайшее время не следует ожидать окончания войны в Украине

Он объяснил, что может вынудить Россию прекратить войну.

Главный сержант роты ударных БпЛА 109 батальона ВСУ и бывший народный депутат Украины Егор Фирсов считает, что в ближайшее время не следует ожидать окончания войны в Украине.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Он отметил, что прекращение войны не будет в ближайшее время, поскольку это не выгодно российским захватчикам.

"Враг затягивает время, все эти разговоры — это просто болтовня для отвлечения внимания. Единственный возможный шанс прекратить эту войну — это как раз усилить в десятки раз влияние дронов таким образом, чтобы войну засушить, чтобы линия фронта не двигалась. Чтобы война перешла с маневренной, какая сейчас: один километр мы, к сожалению, отдали, где-то отвоевали — это маневренную войну перевести в позиционную, то есть когда ничего не двигается и враг должен нести тотальные потери", — сказал он.

Военный заявил, что только в случае, если нанести россиянам тотальные потери, тогда они будут вынуждены садиться за стол переговоров и вести разговор.

"Пока у них есть успех, к сожалению, они не захотят идти ни на какие уступки", — добавил военнослужащий.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен сказал, почему позиция Украины на Курщине так важна.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине.

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