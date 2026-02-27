Военный объяснил причины «бусификации» и как ее побороть

Мобилизация в Украине

Бусификация явилась следствием институциональной слабости государства в сфере мобилизации, а при наличии эффективного централизованного механизма принуждения потребности в силовых методах на местах не возникало бы.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил военнослужащий и журналист Павел Казарин.

«У нас общество часто упрекает бусификацию. Я понимаю, что бусификация на самом деле не тем, как в цивилизованном мире должен выглядеть процесс привлечения людей в армию. Впрочем, давайте откровенно, бусификация, как явление появилось только потому, что нет централизованного инструмента принуждения для тех людей, которые должны присоединяться к армии», — отметил он.

Казарин объяснил, что проблема заключается в отсутствии неотвратимой ответственности за игнорирование повесток.

«Если бы цена игнорирования повестки была настолько высокой, что если человек, получая повестку, понимал, другого выхода нет и нужно прийти в ТЦК, то тогда не было бы нужды в низовом принуждении. Это низовое принуждение со стороны военнослужащих ТЦК компенсирует отсутствие централизованного государственного принуждения», — сказал он.

И добавил: «Если бы устанавливалась такая ответственность, которая мотивировала бы людей быть законопослушными, то бусификации не было бы как явления».

Военнослужащий также отметил, что снижение уровня добровольной мобилизации типично для любой длительной войны.

«На любой большой войне всегда в начале стояли очереди к военкоматам, а затем государству нужно было искать людей, которых она переоденет в форму и отправит в окопы. В этом мы не опровержение общего правила, а только подтверждение этого правила, тем более что наша война длится уже 4 года. Это достаточно долгий срок для войны», — подчеркнул Казарин.

Он также выразил мнение, что ситуацию не следует расценивать как кризис доверия.

«В этом смысле я не думаю, что это кризис доверия. Я думаю, что по сравнению с Германией, Францией, Италией гораздо меньше нашлось бы людей, которые в начале выстроились в очереди к военкоматам, как это произошло в конце февраля и начале марта 2022 года. Структура нашего общества в этом смысле может нас не удовлетворять, но если сравнивать с другими странами Европы, она может бить рекорды», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Одессе работник ТЦК открыл огонь вслед гражданскому, пытавшемуся убежать от группы оповещения.

Мы ранее информировали, что во Львове гражданский при проверке документов применил против работников ТЦК и полиции перечный баллончик.