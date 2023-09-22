Военный объяснил, в каком формате будет война, если она затянется

Военный Кирилл Сазонов рассказал, как дальше может вестись война с Россией.

Свои мнения он изложил в социальных сетях.

"Вы заметили, как меняется характер войны на самом деле. Реальных больших, быстрых продвижений на фронте как было, допустим, с Харьковским прорывом – нет. Очень мощная оборона противника, очень много заминирована. Поэтому наши военные героическими усилиями... с потерями, вопреки всем военным учебникам западным, проламывают оборону, не имея доминирования в воздухе... освобождают территорию понемногу... Кто ждал стремительных прорывов — они просто невозможны сейчас.характер, когда на фронте изменений географических немного, а обстрелы объектов внутри стран — все активнее.Все активнее ракетные атаки, все активнее дроны летают.И похоже вот так будет меняться война.И в этом состоянии, кстати, она действительно может затянуться очень надолго.Когда позиции укреплены, на позициях стоят жестко, а ракеты летят каждую ночь. Возможно, ударение придется делать на ПВО и на ракетные удары, пока кто-то не устанет, но когда за тобой гонится медведь, погоня прекращается не тогда, когда ты устал, а когда устал медведь. В нашем случае — медведю еще и нужно дать по морде как следует", — заметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые договоренности об оружии! В Украину СКОРО поедут целые партии техники и боеприпасов

Напомним, что украинцам нужно понимать о поддержке Запада и его видении переговоров с Россией.

Читайте также: