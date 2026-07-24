Военный омбудсмен дала резкую оценку реформе ТЦК при Федорове

Реформа в ТЦК в Украине / © ТСН

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Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки за время пребывания Михаила Федорова на посту министра обороны не продвинулась «даже на полшага».

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в комментарии «Радио Свобода».

По её словам, между Офисом военного омбудсмена и руководством Министерства обороны существовало взаимопонимание относительно необходимости реформирования системы мобилизации, однако реализация изменений фактически не сдвинулась с мертвой точки.

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«Мы ходили на совещания по поводу этой реформы, как на работу. И каждый раз слышали одно и то же, не видели никакого прогресса в её внедрении. На самом деле, и это ни в коем случае не укол, я прекрасно понимаю сложность, но да, это факт: за полгода мы не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага. Это факт», — сказала Решетилова.

Она отметила, что команда военного омбудсмена неоднократно вносила свои предложения по реформированию ТЦК, однако, по её словам, за это время не было замечено никаких практических шагов.

«Мы не увидели никаких реальных шагов, кроме декларативных заявлений», — подчеркнула она.

Решетилова также обратила внимание на проблемы с функционированием системы «Оберег». По её оценке, в реестре содержатся дублирующиеся записи, а примерно 20% данных касаются людей, которые уже проходят военную службу.

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Военный омбудсмен добавила, что полноценная реформа мобилизационной системы требует не только новых концепций, но и изменений в законодательстве, а также эффективного взаимодействия Министерства обороны с Верховной Радой. В то же время она выразила надежду, что новая команда Минобороны перейдет от обсуждения к практической реализации необходимых изменений.

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров после шести месяцев молчания публично высказался по поводу мобилизации в Украине. Он заявил, что нынешний подход требует кардинальных изменений, а украинцы должны получить прозрачные правила, четкие контракты и человеческое отношение вместо принуждения.

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