Военный омбудсмен Решетилова рассказала о первых шагах в должности

Одной из первоочередных задач Решетилова называет принятие закона о военном омбудсмене, который предоставит необходимые полномочия для защиты военных и членов их семей.
Новоназначенная военная омбудсменка Ольга Решетилова поделилась своими первыми шагами и планами в новой должности.
На своей странице в соцсетях она обратилась к военным, гражданскому обществу и власти с призывом к единству и конструктивному сотрудничеству.
"Я никогда не искала простых задач, но эта – самая сложная в моей жизни. Построить безотказную систему защиты прав и свобод человека в секторе безопасности и обороны во время полномасштабной войны. Сделать так, чтобы каждый, от солдата или матроса до главнокомандующего, был уверен в потому, что его/ее защитят в случае несправедливости”, – подчеркнула Решетилова.
Приоритеты новой омбудсменки
Одной из первоочередных задач Решетилова называет принятие закона о военном омбудсмене, который предоставит необходимые полномочия для защиты военных и членов их семей. По ее словам, этот шаг озвучил и президент Украины как ключевой приоритет.
“Возможно ли создать действенный механизм защиты без поддержки во всех ветвях власти, гражданского общества и экспертов, а прежде всего – военных? Нет. Поэтому я вас очень прошу о конструктиве и взвешенности», – призвала она.
Слова поддержки военным
Решетилова также обратилась непосредственно к военным, особенно тем, кто истощен или отчаялся из-за бремени войны:
"Я пришла на эту должность для вас. Чтобы быть рядом и помочь в этот критический момент. Я не могу обещать демобилизацию или возвращение погибших собратьев, но сделаю все возможное, чтобы защитить ваши права, ваших родных и вернуть вам веру в справедливость".
Омбудсменко отметила, что новый институт военного омбудсмена должен стать гарантией защиты не только для тех, кто уже служит, но и для тех, кто еще сомневается вступить в ряды Сил обороны из-за страха неопределенности.
Поддержка общества
Решетилова поблагодарила тысячи людей, которые поддержали ее кандидатуру, и заверила, что сделает все, чтобы оправдать доверие:
“Для меня это большая честь. Мне очень страшно не оправдать ваше доверие. Обещаю сделать все от меня зависящее (и даже больше), чтобы вас не разочаровать”.
Новый омбудсмен надеется на сотрудничество с властью, военными и обществом для достижения справедливости и защиты прав всех, кто в этом нуждается.
Напомним, Украина и страна-агрессорка РФ в понедельник провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой возвращаются 189 наших граждан.
Читайте также: