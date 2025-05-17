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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Военный ошибочно получил 2,4 млн вместо 25 тысяч — и ушел в СОЧ: чем все закончилось

2,4 миллиона вместо 25 тысяч: солдат не вернул средства и исчез. Суд приговорил военного к 7 годам заключения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Суд

Суд / © pixabay.com

Соборный районный суд Днепра приговорил к семи годам заключения военного, который присвоил почти 2,5 миллиона гривен и дезертировал.

Об этом стало известно из приговора суда.

В декабре 2024 года из-за технической ошибки воинская часть перечислила старшему солдату 2 441 739 грн вместо 24 667 грн (реальная помощь на оздоровление). Вместо того чтобы сообщить об ошибке, военный снял 1,1 млн грн через мобильное приложение и покинул место службы 7 января 2025 года.

Через два месяца его задержали. На суде мужчина раскаивался и вернул 1,5 миллиона — остальные он уже успел потратить. Военному назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это не первый случай его дезертирства: в 2019 году он уже самовольно покидал службу, но тогда получил условный срок. Теперь — реальный срок.

Напомним, в Украине учительница получила 10 лет тюрьмы.

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