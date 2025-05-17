Суд / © pixabay.com

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Соборный районный суд Днепра приговорил к семи годам заключения военного, который присвоил почти 2,5 миллиона гривен и дезертировал.

Об этом стало известно из приговора суда.

В декабре 2024 года из-за технической ошибки воинская часть перечислила старшему солдату 2 441 739 грн вместо 24 667 грн (реальная помощь на оздоровление). Вместо того чтобы сообщить об ошибке, военный снял 1,1 млн грн через мобильное приложение и покинул место службы 7 января 2025 года.

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Через два месяца его задержали. На суде мужчина раскаивался и вернул 1,5 миллиона — остальные он уже успел потратить. Военному назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это не первый случай его дезертирства: в 2019 году он уже самовольно покидал службу, но тогда получил условный срок. Теперь — реальный срок.

Напомним, в Украине учительница получила 10 лет тюрьмы.