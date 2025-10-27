- Дата публикации
Военный "Осман": активность врага у Покровска - как перед захватом Авдеевки
Военный сравнивает нынешнюю активность врага у Покровска с боями за Авдеевку.
Активность российских войск у Покровска сопоставима с той, которая была у окупантов в начале 2024 года, когда враг захватывал Авдеевку.
Об этом заявил украинский военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
По его словам, Покровск, как и любой крупный город Донбасса, очень приоритетное для россиян направление. Туда враг стянул все возможные силы.
«То, что мы до сих пор держим это направление в относительной стабильности, — большая заслуга наших войск и командиров, которые смогли наладить между собой взаимодействие. Сейчас активность врага сопоставима с той, которая была после захвата Авдеевки и Очеретиного», — отметил Осман.
Напомним, в феврале 2024 года украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки. В начале марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных увели из Авдеевки в «чистое поле».
Ранее сообщалось, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск в застройке.