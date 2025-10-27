Военный "Осман": активность врага у Покровска - как перед захватом Авдеевки

Угроза «Авдеевки-2.0» / © Getty Images

Активность российских войск у Покровска сопоставима с той, которая была у окупантов в начале 2024 года, когда враг захватывал Авдеевку.

Об этом заявил украинский военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, Покровск, как и любой крупный город Донбасса, очень приоритетное для россиян направление. Туда враг стянул все возможные силы.

«То, что мы до сих пор держим это направление в относительной стабильности, — большая заслуга наших войск и командиров, которые смогли наладить между собой взаимодействие. Сейчас активность врага сопоставима с той, которая была после захвата Авдеевки и Очеретиного», — отметил Осман.

За год боевых действий Очеретино оказалось в тылу врага / © Deepstatemap

Напомним, в феврале 2024 года украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки. В начале марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных увели из Авдеевки в «чистое поле».

Ранее сообщалось, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск в застройке.