Военный парад, полет авиации и концерт: как Киев будет праздновать День Независимости

В День Независимости, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

План мероприятий к 30 годовщине Независимости обнародован на Правительственном портале.

На Крещатике и Майдане Независимости запланированы концерт и парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Отмечается, что ответственные за это Минобороны, МВД, МКИП, СБУ, Управления государственной охраны, Национальная гвардия, Администрация Госпогранслужбы, ДСНС, Госспецсвязи, Национальная полиция, Минветеранив, Киевская городская госадминистрация.

На Михайловской площади и Владимирском проезде покажут современные образцы вооружения и военной техники сил безопасности и обороны. На Трухановом острове будет артиллерийский салют. Также запланированы учредительный Саммит Крымской платформы, а также первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".

В этот день возложат цветы в Киеве и других населенных пунктах в знаковых мест захоронений. В частности, к памятникам деятелям украинского государства, погибшим участникам ООС, АТО, Революции Достоинства и тому подобное.

В День флага, 23 августа, состоится церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины в разных населенных пунктах страны.

В течение праздничных дней будут проведены на национальном уровне торжества с участием президента, руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, ученых, творческой интеллигенции, представителей иностранных государств и дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, духовенства. Запланировано проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины независимости Украины.