Военный попросил защитников и волонтеров снять флаги с известной Донецкой стелы: в чем причина

Донецкая стелла / © из соцсетей

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», публично призвал волонтеров немедленно снять украинские флаги с оставленными на Донецком потолке шевронами и передать их на хранение в музей.

Об этом «Осман» сообщил на своем Telegram-канале «Говорят снайпер».

В своем эмоциональном сообщении Станислав Бунятов выразил серьезную обеспокоенность судьбой украинских символов в условиях возможной оккупации или продвижения вражеских сил.

Обращение «Османа» вызвано опасением, что в случае захвата территории российские военные могут совершить акт надругательства над государственной и военной символикой Украины, используя его для пропагандистских фотографий.

«Уважаемые волонтеры, очень прошу: снимите с Донецкой стеллы наши флаги с шевронами и передайте их в музей. Сердце разрывается, когда думаю о том, как р**yя будет вытирать о них ноги и фотографироваться с каждым отдельно в любом удобном для себя месте», — написал военный.

Напомним, волонтеры «обновили» стеллу на въезде в Донецкую область, закрасив надписи и рисунки, оставленные бойцами ВСУ. Работники удалили надписи с потолка и закрасили ее. Мнения подписчиков по поводу такого обновления разделились.