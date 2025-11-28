- Дата публикации
-
Военный: потеря Славянска-Краматорска откроет врагу путь на Харьковщину
Военный объяснил, почему Славянск и Краматорск — ключ к безопасности Харьковщины и что нужно делать немедленно.
Потеря Славянска и Краматорска откроет врагу путь через открытую местность в направлении Харьковщины.
Об этом заявил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает«Киев 24».
«Ну, если смотреть правде в глаза и посмотреть, что находится по тому же Славянску, трасса Славянск-Изюм в направлении Харьковщины, то ли по тому же Краматорску, можно увидеть, что там много, большое количество открытой местности, нет промышленности, в которой можно обустраивать командные пункты, разного рода точки управления. И это, скажем, ни к чему хорошему не приведет. Это факт», — сказал Запорожец.
Поэтому он призвал усилить линию обороны в Славянске, Дружковке и других населенных пунктах подконтрольной Украине Донбасса.
Ранее генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украине необходимо продержаться от шести до восьми месяцев, чтобы закончилась война.