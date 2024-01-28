Военный предложил наказание для уклонистов, сбежавших за границу

По мнению военного, уклоняющие не должны ничего решать в Украине.

Люди, оказавшиеся за границей во время полномасштабного вторжения, не выполнили свою конституционную обязанность по защите Родины. Они просто скрылись.

Такое мнение высказал экскомандир роты 47-й бригады Николай Мельник, пишет "Украинская правда".

Как отмечает боец, аргументы о том, что эта статья Конституции имеет двойное или тройное толкование, сильно учитывать не нужно. Эти люди, подчеркивает он, элементарно скрылись.

"Они – обычные трусы. Я считаю, что их нужно лишить пассивного и активного права голоса в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать", – уверен Мельник.

С другой стороны, добавил военный, он против того, чтобы уклоняющимся блокировали счета или делали еще что-то.

Ранее в ГНСУ рассказали о самых популярных маршрутах побега за границу.

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