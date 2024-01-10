Военный предложил ТЦК ездить по СИЗО и колониям: чем аргументирует

По мнению бойца, в местах лишения свободы нередко находятся нормальные люди, попавшие впросак из-за обстоятельств.

Государству следует задуматься о механизме рекрутинга, по которому ТЦК ездили по СИЗО и колониям, чтобы искать людей для службы в украинской армии. Речь идет о проведении анализа и выборки людей с целью предоставления им контрактов в ВСУ.

Об этом пишет военный ВСУ Мирослав Гай.

Какие преимущества открывает такой подход

По словам бойца, сейчас в Украине большое количество граждан, которые либо находятся под следствием, либо осуждены за:

небольшие преступления – драка, кража, хулиганка и т.п.;

тяжкие преступления – разбой, тяжелые телесные, пьяное вождение с последствиями, превышение самообороны и т.п.;

экономические преступления – взяточничество и другие виды ненасильственных преступлений.

"Все эти люди годами сидят в СИЗО, ждут апелляций и приговоров, часто являются обычными, нормальными людьми, которые попали впросак из-за обстоятельств. Их судят годами, тратя государственные средства, потом даже сажают и годами удерживают на средства государства", – подчеркивает Гай.

К примеру, говорит он, можно взять нардепа Дубинского. Ему инкриминируют подделку документов для пересечения границы.

"Среди этих людей есть ватники, есть патриоты, есть Дубинские, есть наркоманы, есть просто люди, которые попали впросак. Разные. Почему бы Государству не разработать механизм рекрутинга, когда ТЦК ездили бы по СИЗО и колониям, проводили бы анализ и выборку людей и предлагали бы им контракты в ВСУ?", – предлагает боец ВСУ.

В то же время следует понимать, что такой подход предполагает серьезную работу: нужно ездить, смотреть, анализировать.

"Не как в России, каждого маньяка на фронт, а тех, кто осужден по легким статьям", – подчеркивает он.

Это позволит снизить расходы государства на содержание этих людей, считает Гай, а также поможет им найти цель в жизни.

"У меня в подразделении был один хлоп, две ходки телесно тяжелые. Ответственного солдата я не помню. Никакого косяка. Может, стоит подумать? Что скажете?", — подытожил воин.

Ранее речь шла о том, что вопрос мобилизации заключенных в Украине очень непростой и спорный. Прежде всего, нужно устанавливать отдельные правила, тогда это возможно.

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