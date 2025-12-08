Военный предупреждает о "неисправимых последствиях" из-за надежды на скорое завершение войны

Юрий Федоренко

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко призвал украинцев готовиться к тому, что война может не завершиться в обозримой перспективе.

Об этом военный сказал в эфире «Эспрессо».

По наблюдению Федоренко, пока украинцы надеются, что война может скоро закончиться, поэтому хотят отсидеться, у россиян — противоположная ситуация.

«(Российские — Ред.) мужики, проживающие на периферии, имеющие микрозаймы, кредиты, быстро бегут к военкоматам подписывать контракт. Потому что при подписании контракта они получают подъемные 5-7-10 тысяч долларов. Они рассчитывают, что если завершится война, то им не придется повоевать, а денежка уже здесь, денежка на руках. И потом война не завершается, и как следствие мы проседаем в своих способностях, а у Российской Федерации есть кем воевать массированно», — сказал он.

Поэтому военный призывает украинцев готовиться к возможной продолжительной войне.

«Для этого мы должны… осознавать, что, без лишних преувеличений, мы боремся за право жить. И в случае, если мы сможем держать постоянную динамику поддержки Вооруженных сил Украины и единство внутри государства, мы справимся с долговременными вызовами, которые для нас заготовила судьба. А в случае, если война завершится раньше, то это будет для всех позитив, и мы сохраним существенный потенциал украинского государства по восстановлению и развитию нашей оборонной части в том числе. Гораздо хуже, когда мы будем надеяться, что война завершится быстро, а в результате она будет затяжная. Тогда это может привести к неисправимым последствиям», — подытожил Юрий Федоренко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по завершению войны в Украине, но надеется на скорейшее прекращение боевых действий.