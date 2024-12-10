Военный придумал хитрую схему, как демобилизовать со службы: все закончилось неожиданно

В Киевской области к испытательному сроку приговорили бывшего военного, который купил справку МСЭК, чтобы получить возможность демобилизоваться из Национальной гвардии.

Об этом говорится в приговоре Васильковского горрайонного суда Киевской области.

По данным суда, военный Нацгвардии в августе 2023 года купил фальшивую справку МСЭК о том, что у его отца есть 1 группа инвалидности и подал руководителю воинской части соответствующий рапорт. Таким образом он демобилизоваться со службы согласно подпункту "Г" пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за отцом, который является лицом с инвалидностью I группы. Кроме того он незаконно получил 36 664,95 грн выплат из-за увольнения с военной службы.

Таким образом военный "уклонился от несения обязанностей военной службы путем подделки документов и обмана, в условиях военного положения".

Ему инкриминировали такие нарушения: ч. 5 ст. 27 ч. 1 с. 358 УК Украины, как пособничество в подделке другого официального документа, который выдается и удостоверяется учреждением, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который дает право или освобождает от обязанностей, с целью его приобретения и использования; по ч. 4 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа; по ч. 1 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничестве); по ч. 4 ст. 409 УК Украины, как уклонение от несения обязанностей военной службы путем подделки документов и обмана, совершенного в условиях военного положения.

Во время следствия мужчина вину признал и заключил сделку с прокурором. Экс-военного признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив наказание на 2 года испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мобилизованный из Харькова скрылся из воинской части и год скрывался от службы.

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