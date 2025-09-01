Военный прогнозирует возможное прекращение огня осенью

ВСУ

Россия показала, что пока не готова останавливать агрессию против Украины. Кремль отрицает возможность прямого диалога между президентами двух стран, но для выхода хотя бы на режим тишины это не является определяющим условием.

Такое мнение высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала.

Мусиенко отметил, что договоренность о прекращении боевых действий могут заключить не только президенты. Несмотря на нежелание Москвы начать переговоры, возможность остановить огонь остается.

«Я склоняюсь к тому, что до двусторонней встречи мы еще далеко. Но, как бы парадоксально это ни было, я не исключаю, что в конце этой осени мы можем дойти до прекращения огня. Впрочем, его подпишут не лидеры государств, а, например, представители минобороны, как это было по корейскому сценарию, когда соглашение подписали генералы», — сказал он.

Специалист предполагает, что масштабные боевые действия могут завершиться, но тогда перед Украиной встанет задача освобождения своих земель. Еще одно возможное развитие — переход к замороженному конфликту, когда ситуация временно затихнет.

«В целом прекращение огня проговаривают с марта этого года — от встречи в Джидде. С тех пор на международных событиях отмечают, что этот вопрос стоит рассмотреть. Просто Россия сегодня не готова к этому. Они боятся, что прекращение огня временно фиксирует статус-кво. То есть для нас это открывает возможность в определенное время освободить оккупированные территории военным путем», — пояснил эксперт.

Эксперт считает, что заставить Россию говорить о прекращении войны можно только силой международного влияния — санкционным, политическим и дипломатическим давлением.

