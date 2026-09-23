Военный пропал без вести: как оформить этот статус и какие выплаты назначат семье

Какие права имеет семья пропавшего без вести военного

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В Минобороны Украины подробно объяснили, с какого момента начинается правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, какие документы его подтверждают и на какие социальные гарантии имеет право семья пропавшего без вести украинского военного.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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На что имеют право семьи без вести пропавших военных: объяснение Минобороны

Правовое регулирование этих отношений, а также розыск, учет и социальную защиту пропавших лиц и членов их семей осуществляются в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» от 12.07.2018 № 2505-VIII. Такой статус позволяет сохранить денежное обеспечение военного, а семье получать помощь от государства в течение всего периода поиска.

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Действие статуса пропавшего без вести человека распространяется на лиц, исчезновение которых связано с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией украинских территорий или чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

Официально человек получает юридический статус пропавшего без вести с момента внесения сведений о нем в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (ЕРЛПБ).

В то же время, фактически он считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах уже со дня подачи такого заявления. Для этого не нужно ждать окончания дополнительных сроков, обращаться в суд или подтверждать факт плена или гибели.

Подать заявление о розыске могут:

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близкие родственники;

представители воинской части;

органы государственной власти или местного самоуправления;

общественные объединения;

любой другой человек, узнавший о факте исчезновения.

Главным документом, который подтверждает правовой статус, является выписка из ЕРЛПБ. Он нужен для получения официальных данных о ходе розыска, получения социальной помощи и льгот, назначения пенсии в связи с потерей кормильца, назначения отсрочки, установления опеки над имуществом и доступа к бесплатной юридической помощи.

Документ выдается бесплатно. Стандартный срок выдачи составляет до 10 рабочих дней, а в случае необходимости дополнительной проверки данных — до 30 календарных дней. Запрос можно подать в электронной форме через Единое окно МВД.

Гарантии и права семьи пропавшего без вести военнослужащего

Получение статуса пропавшего без вести не останавливает социальную и правовую защиту военного и его семьи. За самим защитником сохраняются его статус, денежное довольствие и все надлежащие гарантии. Его семья получает доступ к определенным правам сразу после внесения записи в Реестр.

Родственники пропавших без вести военных имеют право:

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На информацию о ходе розыска, обстоятельствах гибели или месте захоронения (если они установлены). Органы власти должны сообщать близким родственникам о принятых мерах. Некоторые данные могут быть ограничены в разглашении, если это чревато безопасностью лица или хода следствия.

На защиту имущества — исчезновение лица не прекращает его гражданской правоспособности и не передает имущество в собственность родственников. Через нотариус над имуществом можно установить опеку. Опекун осуществляет управление в интересах пропавшего, хранит имущество и выполняет обязательства за счет этих средств, но не становится его владельцем.

На денежное довольствие — родственникам выплачивают долю денежного довольствия в соответствии с личным распоряжением бойца или по нормам закона.

На другие выплаты и льготы — материальную помощь, пенсию в связи с потерей кормильца и отсрочку от призыва.

Кто считается близким родственником и семьей пропавшего без вести военного

К близким родственникам и членам семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, закон относит: мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, пасынка, падчерицу, родного брата, родную сестру, деда, бабу, прадеда, прабабушку, правку, внука, внучку, правнука, правнучку, усыновителя или усыновленного, опекуна или попечителя, лицо, находящегося на попечении или попечительстве, а также лиц, совместно проживающих, связанных общим бытом и имеющих взаимные права и обязанности, в том числе лиц, совместно проживающих, но не состоящих в браке.

Выплаты и личное распоряжение

Право родственников на долю денежного довольствия военнослужащего прописано в ст. 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Постановлением Кабмина от 30.11.2016 № 884.

Право на средства имеют:

жена (муж);

законные представители малолетних или несовершеннолетних детей;

лица с инвалидностью с детства вне зависимости от возраста или их представители;

родители военнослужащего.

Выплаты не назначаются лицам, которые получают от военного алименты, и родителям, лишенным родительских прав.

При отсутствии указанных лиц и личного распоряжения выплаты производятся совершеннолетним детям или родным братьям и сестрам, законным представителем которых является военнослужащий.

Если у военного было личное распоряжение, родственники будут получать такую долю выплат, какую прописал в документе военный.

Если же распоряжения нет, за военным сохраняется денежное довольствие (оклад, премии, надбавки по последней должности) и ежемесячно начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Совокупная сумма составляет от 120 тысяч гривен в месяц. Семья получает не менее 50% этой суммы. Остальные деньги остаются на счете военного, и выплачиваются ему по возвращении.

Дополнительные льготы и выплаты для семьи пропавших военных

Семьи пропавших без вести защитников могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца — ее назначают нетрудоспособным членам семьи через месяц после внесения данных в ЕРЛПБ. Детям выплату назначают автоматически, а другим родственникам придется подтвердить потерю источника средств к существованию.

Кроме того, родственники пропавшего защитника имеют право на ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Также семьи защитников имеют право на одноразовую помощь от государства в случае гибели военного. Ее выплачивают тогда, когда подтвердился факт гибели защитника или если суд признал пропавшего без вести умершим.

Как прекратить розыск пропавшего военного

Розыск пропавшего без вести защитника прекращается в трех случаях:

Если установлено его местонахождение. Если он возвращается из плена. Если идентифицированы останки/установлено место захоронения.

Соответствующая запись вносится в ЕРЛПБ в течение 3 дней, после чего заявителя и близких родственников официально сообщают о завершении розыска.

При каких обстоятельствах пропавшего военного могут признать умершим

Напомним, семья украинского военнослужащего, пропавшего без вести во время военных действий, имеет право обратиться в суд с заявлением о признании его умершим. По общему правилу это возможно после 2 лет со дня исчезновения, но если известны конкретные обстоятельства (например, участие в выполнении боевого задания), срок сокращается до 6 месяцев.

Как пояснил омбудсмен Дмитрий Лубинец, согласно статье 318 ГПК, в заявлении к суду необходимо предоставить доказательства изложенных обстоятельств (свидетельства очевидцев, медицинские документы), обоснование невозможности получения или восстановления документов о смерти, а также письменный отказ органов ЗАГСа в их восстановлении.

Принятое решение суда служит основанием для получения свидетельства о смерти в органах ЗАГС, что в дальнейшем позволяет родным обратиться за оформлением надлежащих выплат.

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