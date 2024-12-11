Военный рассказал, как влияет ухудшение погодных условий на ситуацию на фронте

С наступлением на фронте зимней погоды появляются некоторые изменения в тактике врага.

При выпадении снега сложнее скрывать следы от людей и техники, и эффект неожиданности уже значительно меньше. Кроме того, непогода усложняет работу БпЛА из-за ухудшения видимости.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Владимир Кравченко, старший лейтенант, начальник 3 отдела пограничной службы комендатуры огневой поддержки бригады "Гарт".

В свою очередь, это мешает и нашим бойцам – усложняет наведение артиллерии, минометов и разведывательных дронов.

"Мы это понимаем, враг это понимает. В частности, отрабатываем по плановым целям, местам сосредоточения живой силы и техники врага", – заключил боец.

Ранее говорилось, что Украина продолжает работать над завершением строительства нескольких линий обороны, которые должны остановить российское наступление. В то же время эти усилия тормозятся из-за дефицита рабочей силы, финансов и координации.

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