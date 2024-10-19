Военный рассказал, как враг совершенствует тактику у Угледара

Армия РФ на Угледарском направлении постоянно меняет подход к атакам по применению техники и мясные штурмы. оккупанты совершенствуют тактику штурмов мотоциклетными и малыми пехотными группами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира батальона Денис Реготюк.

По словам военного, "мясные" штурмы большими группировками и техникой не новость. Но противник также комбинирует свою тактику.

"Начинает свои штурмы с помощью дронов, FPV, проводит разведку. Постоянную опасность несут так называемые "мотоциклисты", которые прорывают нашу полосу фронта, зарываются. Затем полдня, а иногда 3-4 дня, мы пытаемся выбить и уничтожить противника. Так же большую опасность создают малые группы противника", – говорит Реготюк.

Следует понимать, что больше затруднений вызывают именно малые пехотные группы, а не большие. Их сложнее уничтожать.

"Они (малые группы – ред.) хорошо проинструктированы, подготовлены, осведомлены в местности, четко знают свою задачу, просачиваются, штурмуют и это очень большая опасность. Когда идет большое количество пехоты, то они спешат с техники, они дезорганизованы – не знают куда бежать, их чуть-чуть легче уничтожать. А если группа идет подготовлена, то с ней труднее", — отметил он.

Тактика "мотоциклистов" тоже активно применяется врагом. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и квадроциклах для подвоза своих групп на штурмы для ведения боев в траншеях. Они оперативно подвозят группу, забрасывают в траншеи и начинается стрелковый бой. Их труднее уничтожить артиллерией, потому что мобильность и скорость этих мотоциклистов достаточно значительна.

"С помощью FPV их тоже сложно поймать. Их используют для подвоза боеприпасов и еды на свои позиции. Очень интенсивно и во многих количествах", — добавил Реготюк.

При этом ВСУ отработали методы борьбы на позициях и удачно отрабатывают по быстроподвижным вражеским целям стрелковым оружием.

Ранее в DeepState написали о том, что армия РФ захватила Угледар в Донецкой области и Обуховку на Курщине.

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