Военный рассказал, как ВСУ относятся к договоренностям с Кремлем

Большинство в ВСУ не верят ни в договоренности с РФ.

Многие украинские военные не верят в договоренности с агрессорской Россией. Ведь помнят ситуацию, которая была в 2015-м.

Об этом рассказал главный сержант бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий в интервью "Общественному".

По его словам, когда начались переговоры, командир сказал: не нужно учитывать, что происходит в высоких кабинетах, а руководствоваться исключительно приказами министра обороны, Главнокомандующего и работать дальше.

Лично боец считает, что большинство в ВСУ не верят ни в договоренности с РФ, поскольку Украина это уже проходили в 2015-м с Минскими договоренностями.

"Если даже будет какое-то прекращение временного огня — это будет пауза, которую Россия будет пытаться использовать для наращивания своих способностей", — отметил он.

По мнению Пясецкого, это время должно быть использовано для укрепления ВСУ. В свою очередь, украинские военные также могут поучиться кое-чему у врага. В частности, о переводе экономики на военные рельсы.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин может затягивать время в вопросе договоренностей о перемирии с Украиной. Впрочем, несмотря на это Кремль в конце концов хочет положить конец войне.

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