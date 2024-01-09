Военный рассказал, какую тактику бойцы ВСУ переняли у "вагнеровцев"

В прошлом году, когда украинцы зашли на позиции "вагнеровцев ", последние были даже без бронежилетов, в джинсах, кроссовках и спортивных куртках с одним автоматом и двумя магазинами.

Об этом рассказал командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю, передает "Украинская правда".

По его словам, "вагнеровцы" бегали налегке по полю, но бегали очень быстро, потому что они были легкие.

"А сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы", – говорит военный.

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В частности, ВСУ переняли тактику "вагнеровцев" в отношении нор.

"Вагнеровцы переняли это из Сирии, это такой способ обороны в пустыне, оттуда это пришло. Они там этому научились, а мы научились у них. Мы чему-то у них учимся, они чему-то учатся у нас. Так это работает", — добавил он.

Также мы писали, что проект по созданию так называемого "добровольческого корпуса" первого заместителя ГРУ Владимира Алексеева, который должен был полностью вытеснить и заменить ППК "Вагнер", рискует повторить судьбу детища Евгения Пригожина. В подразделениях начинают возникать проблемы с обеспечением

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