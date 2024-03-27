Военный рассказал о состоянии Черноморского флота РФ после ударов ВСУ

В Черноморском флоте России после того, как Вооруженные силы Украины "зажгли", осталось около полутора десятков серьезных кораблей.

Об этом в интервью ТСН рассказал Капитан запаса ВМС Павел Лакийчук.



"Во-первых, это подлодки, фактически 3, если не считать те, что в Средиземном море отрезаны от Черноморского бассейна, боевые задачи способны выполнять 3. Это фрегаты – 3, 2 старых можно уже не считать, минус 1 в Средиземном море, они как раз являются ракетоносителями и выполняют пуски "Калибров". Это корветы, ракетные корветы, которые тоже способны наносить такие удары. И несколько десантных кораблей осталось. После потопления крейсера "Москва" в Черном море крупнейшим в России военным кораблем в ее акватории, как ни удивительно, есть корабль Северного флота", сказал Лакийчук.



Он отметил, что россияне затащили его в Черное море еще до начала полномасштабной войны.



"Это "Петр Моргунов", здоровенное одобрение. Хоронят они его в Новороссийском порту. Потому что после того, как украинские дроны, украинские ракеты начали давать серьезную взбучку российским кораблям, они реально за него испугались... Они его хоронят, как Гитлер прятал свои дредноуты" …Я думаю, Моргунова тоже утопят", — заявил Лакийчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВМС подтвердили поражение вражеских кораблей "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский".

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ поразили корабль ЧФ РФ, когда-то принадлежавший Украине.

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