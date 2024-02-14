Военный рассказал, почему российско-украинскую войну нельзя назвать отечественной

Украинский писатель и военный Сергей Лещенко "Сайгон" объяснил, почему российскую агрессию против Украины нельзя назвать отечественной войной.

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На ответный вопрос, он ответил, что "мне достаточно определения "российско-украинская война", информирует dwutygodnik".

"Отечественная война – это как раз та, что касается каждого, в ней принимает участие тотальное большинство населения в отличие от войны, где достаточно участия профессионального войска. В этом смысле наша война точно не отечественная", — пояснил он.

Военный отметил, что война постепенно переходит в стадию "АТО-2".

"Обиватель скажет: у меня все нормально, я живу хорошо, я от этой вашей войны устал, я хочу задницу на море попарить, и больше меня ничего не интересует. Желающих идти в армию все меньше, и в обществе постепенно стараниями российских психологических операций будут шириться настроения о том, что, мол, нужен мир, пусть и плохой", – заявил Лещенко.

Он сказал, что для того, чтобы война стала тотальной, отечественной, нужно, чтобы в ней массово участвовал средний класс.

"По мнению одетых в брендовые шмотки людей, ездящих своими лендроверами по улицам наших условно мирных городов, нужно сейчас призывать в армию людей в возрасте 18-25 лет. То есть эти люди не хотят вылезать из своих джипов и менять брендовые шмотки на военную форму, а ночной клуб на блиндаж Они хотят отправить на фронт детей тех, кто сейчас в армии.Приведу простой пример: из моего класса из 11 парней сейчас в армии только один я.По моему мнению, в Украине еще достаточно мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, способных стать в строй самим, а не отправлять туда детей", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский военный Тарас Березовец заявил, что мобилизация коснется практически каждого украинского мужчины призывного возраста.

Кроме того, мы ранее информировали, что известный военный назвал цифру, сколько людей еще придется призвать.

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