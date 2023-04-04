Военный расстрелял двух солдат – отца и сына: ему грозит пожизненное

Трагический инцидент произошел 16 января 2023 во время дежурства на одном из военных объектов

Военная прокуратура в сфере обороны завершила расследование убийства двух защитников из Волыни – Михаила и Александра Куциков их сослуживцем. Куцики – отец и сын – пошли на защиту страны в терроборону.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Трагический инцидент произошел 16 января 2023 во время дежурства на одном из военных объектов.

Младший сержант в состоянии алкогольного опьянения вошел в помещение блиндажа, где ночевали военнослужащие. Из ручного пулемета он выпустил почти десяток патронов у одного солдата и еще несколько – у другого. 26-летний военный и его 48-летний отец погибли на месте происшествия.

Фото: проКовель.

По информации местных СМИ, накануне между мужчинами возник конфликт.

"Установлено, что обвиняемый осознавал общественно опасный характер своих деяний, однако желал их наступления из-за долговременных личных неприязненных отношений с пострадавшими", – говорится в сообщении.

Мэр Ковеля Игорь Чайка сообщал, что это вторая ковельская семья, где гибнут из одной семьи военные отец и сын.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Киеве простились с защитниками Бахмута – Олегом и Никитой Хомюками. Отец при обстреле накрыл собой сына, но они оба погибли.

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