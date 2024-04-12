Военный разнес "мотивационный" ролик Львовского ТЦК о мобилизации: реакция Сети

Военный и видеограф Эльдар Сарахман жестко высказался о мотивационном ролике Львовского ТЦК и СП о мобилизации.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

“На кого рассчитано это смешное кино? Сколько можно тушить пожар по канистрам с бензином?”, — написал он.

Пользователи не заставили себя ждать с реакцией и разделились на два лагеря: кому-то ролик понравился, а кто-то, мягко говоря, не в восторге.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Что известно о ролике

Львовский ТЦК и СП опубликовал мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации. Слоган кампании: “Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!”.

Присоединяйся к своей армии или придется воевать в чужой: Львовский ТЦК снял мотивационный ролик

На кадрах показано альтернативное будущее. Украинцы называют разные причины, почему не могут или не хотят служить в армии. Однако оказывается, что их мобилизуют не в ВСУ, а в российскую армию, и собеседование проводит оккупант с символикой Z. Как следствие, россияне уже никого не слушают и забирают в ряды своей армии всех.

"Когда враг придет в твой дом, он не будет задавать вопросы — он будет отдавать приказы", — говорится в подписи к видео.

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