Военный разнес "мотивационный" ролик Львовского ТЦК о мобилизации: реакция Сети

Пользователи разделились на два лагеря.
Военный и видеограф Эльдар Сарахман жестко высказался о мотивационном ролике Львовского ТЦК и СП о мобилизации.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
“На кого рассчитано это смешное кино? Сколько можно тушить пожар по канистрам с бензином?”, — написал он.
Пользователи не заставили себя ждать с реакцией и разделились на два лагеря: кому-то ролик понравился, а кто-то, мягко говоря, не в восторге.
Что известно о ролике
Львовский ТЦК и СП опубликовал мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации. Слоган кампании: “Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!”.
На кадрах показано альтернативное будущее. Украинцы называют разные причины, почему не могут или не хотят служить в армии. Однако оказывается, что их мобилизуют не в ВСУ, а в российскую армию, и собеседование проводит оккупант с символикой Z. Как следствие, россияне уже никого не слушают и забирают в ряды своей армии всех.
"Когда враг придет в твой дом, он не будет задавать вопросы — он будет отдавать приказы", — говорится в подписи к видео.
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