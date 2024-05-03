Военный резко высказался о мужчине в футболке с надписью "уклонист": реакция Сети

Свое сообщение он дополнил соответствующей фотографией.

Журналист, блоггер и военнослужащий ВСУ Виктор Трегубов резко высказался о мужчине в футболке с надписью "уклонист".

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook, дополнив его фотографией.

"Панство, ничего не мозолит, не натирает?", — написал Трегубов, обратившись в магазины, которые делают такой мерч.

Фото: Facebook Виктора Трегубова

Пользователи не заставили себя ждать с реакциями:

Скриншот

Скриншот

Напомним, военный и видеограф Эльдар Сарахман жестко высказался о "мотивационном" роли Львовского ТЦК и СП о мобилизации.

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