Военный самолет США кружит на границе Украины и Польши из-за визита Байдена в Киев — СМИ

Иностранный журналист сообщил о самолете Военно-воздушных сил США на украинско-польской границе.

Сегодня, 20 февраля, на фоне прибытия в Киев президента США Джо Байдена на границе Украины и Польши кружит американский военный самолет.

Об этом сообщил журналист TaiwanPlus Рик Глоэрт.

"Самолет ВВС США завис над польско-украинской границей на фоне слухов о пребывании в Киеве президента Джо Байдена", — написал он в Twitter.

US Air Force планы ездить через Польшу-Украина border amid rumors president Joe Biden является в Китае. pic.twitter.com/tSXSTzxkhS — Rik Glauert (@RikGlauert) February 20, 2023

Визит Байдена в Киев

Как сообщал ТСН.ua, президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Утром центральная часть украинской столицы была перекрыта для движения транспорта. В Сети публиковали кадры с движением неизвестного кортежа.

После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях. С двух аэродромов в Белоруссии взлетели российские истребители.

По данным американского издания Politico, помощники Байдена накануне исследовали, может ли президент США тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.

Позже появились кадры президента США Джо Байдена в Киеве, который идет по Михайловской площади. Журналисты сообщают, что Байден почтил память погибших защитников Украины.

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